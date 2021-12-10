الإنسانية تتجلى جواً.. 3 ممرضات ينقذن سيدة في رحلة من الرياض للطائف

تصدين لمهمة الإسعاف بعدما طلب قائد طائرة "السعودية" مساعدة المسافرين

طلب قائد رحلة الخطوط السعودية من المسافرين على متن الرحلة القادمة من الرياض إلى الطائف المساعدة لحالة إسعافية لسيدة شعرت بإعياء شديد.

وعلى الفور تقدمنَ ثلاث ممرضات من الصحة العامة كُنَ على متن الرحلة؛ حيث قمنَ أولًا بالتعريف بأنفسهن لملاحي الطائرة، وتولينَ عملية إسعاف الحالة، وتقديم الإسعافات الأولية للسيدة حتى وصولها للمطار.

وقد تم استقبال الحالة فور وصولها ونقلها لمركز صحي المطار والقيام بالإجراءات اللازمة والاطمئنان على الحالة، لحين أن غادرت السيدة المركز بصحةٍ جيدة ولله الحمد.

الممرضات كُنَ سعيدات بما قدمنَ من عملٍ إسعافي للسيدة، والتي بدورها شكرتهنَ على ذلك العمل الإنساني، كما أشاد من كانوا على الرحلة بدورهن، وأكدنَ أنهُنَ مارسنَ عملهن، وأن ذلك نبع من واجبهن الإنساني.