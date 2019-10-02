"الحبوب" تبدأ بإجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

لمَن قاموا بتوريد الكميات المحدّدة لهم وذلك بعد إطلاق الخدمة الجديدة

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، البدء بإجراءات صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحدّدة لهم، وذلك بإطلاق خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة تتيح للمزارع إغلاق حسابه، وذلك حتى يتسنى للمؤسسة تحديد إجمالي الكمية المتسلمة استعداداً لبدء عمليات الصرف بتحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ أن المؤسسة قامت خلال الأسبوع الماضي، بإرسال رسائل نصية عبر الجوّال لجميع المزارعين الذين قاموا بتسليم كميات القمح المحلي الخاص بهم لسرعة البدء بإجراءات إغلاق حساباتهم في حال الانتهاء من تسليم الكميات المحدّدة تمهيداً للصرف.

وأشار إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تسلّمت عبر فروعها حتى نهاية سبتمبر2019م، كمية (178762) طن قمح محلي تم توريدها من قبل (829) مزارعاً مع توقع ارتفاع تلك الكمية وعدد المزارعين بنهاية فترة التسليم والمحدد لها 31 أكتوبر 2019م.

وأكّد المحافظ أن حزمة الخدمات الالكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني مكّنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات التسلُّم بشكل منظم وبكل سهولة ويسر.

وكانت المؤسسة قد بدأت في تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) بداية من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل 2019م، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ، الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتاراً، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.