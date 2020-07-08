"سيلاني" يحصد الماجستير في العلوم العسكرية

حصل الرائد يحيى علي عبدالله سيلاني على درجة الماجستير في العلوم العسكرية خلال فترة مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وتلقى "سيلاني" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والمحبين، مشيدين بمكافحته لنيْل هذه الدرجة العلمية خلال مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.