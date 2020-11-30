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الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً

شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

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هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.