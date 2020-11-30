شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً

هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

الرياض أمطار

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 12:01 PM

الأرصاد كانت قد نبّهت لحالة ماطرة على الرياض تستمر لـ 9 مساءً

شاهد.. أمطار خفيفة تداعب أجواء العاصمة والسماء ملبدة بالغيوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة #الرياض، ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، وذلك لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية تصحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى التاسعة من مساء اليوم.

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