"السرحاني" رئيسًا لمركز الحريضة بعسير

صدر توجيه أمير منطقة عسير؛ بتكليف "عبدالله محمد السرحاني" رئيسًا لمركز الحريضة.

فيما أعرب "السرحاني" عن شكره للثقة التي منحها إياه سموه الكريم، وأضاف أنه سيقدم كل ما بوسعه في خدمة الوطن والمواطن، في ظل توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله سائلاً المولى سبحانه التوفيق والسداد.