حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء

الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.