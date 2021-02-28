حائل.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
الوطني للأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تَضَمّن أتربة مثارة وأمطارًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله تعالى- تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.