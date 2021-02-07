بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

طلبوا فدية 400 ألف دولار.. فأطاحت بهم الشرطة

كشفت صحيفة تركية عن التفاصيل المثيرة لاختطاف رجل أعمال قطري وصديقه من منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، قبل أن تحررهما الشرطة، وتطيح بالعصابة التي طالبت بفدية كبيرة.



وبحسب ما نشره موقع "هابر ترك" الإخباري، فقد طالبت العصابة التركية بفدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة رجل الأعمال القطري، الذي اختطفوه في يوم 1 فبراير، وحصلوا بالفعل على نصف المبلغ (200 ألف دولار)، كما هددوا أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.



ودهمت الشرطة وكر العصابة التي قامت بنقل الضحيتين إلى مدينة أضنة، وتحديد عدد الأشخاص المتورطين في عملية الخطف وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 أشخاص منهم، فيما تتواصل الجهود للقبض على 4 أشخاص آخرين متورطين في الحادث.



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة التركية عملية المداهمة الأمنية للوكر، وضبط متعلقات المختطفين من بطاقات هوية، وجوازات سفر، وبطاقات بنكية، فضلاً عن الأسلحة التي يستخدمونها في خطف الضحايا.



وأعادت الشرطة رجل الأعمال القطري وصديقه إلى منطقة إسكندرونة مرة أخرى، تمهيدًا لعودته إلى الدوحة، فيما لم يتم الكشف عن مصير مبلغ الفدية الذي حصلت العصابة على نصفه.