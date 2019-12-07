الأحساء .. محاضرة عن "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل"

على هامش معرض الكتاب ٢٠١٩ المقام في جامعة الملك فيصل وبالشراكة مع نادي الأحساء الأدبي أقيمت على مسرح عمادة شؤون الطلاب في مقر المعرض مساء الجمعة ٩/ ٤ / ١٤٤١هـ، ٦ / ١٢ / ٢٠١٩م، محاضرة بعنوان "أسس الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية في بيئات العمل" قدّمها مدير إدارة الشؤون الوقائية المكلّف بمكافحة المخدرات بالأحساء عبدالله بن هادي العسيري؛ وأدارها المحاضر بقسم اللغة العربية بكلية الآداب عبدالملك الطلحة؛ وتحدث عن مشكلة المخدرات من منظور دولي وإقليم.

وتناول العسيري؛ الآثار المدمرة المترتبة على الإدمان على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، مبيناً حجم الاستهداف للشباب وكيفية الوقاية من تعاطي المخدرات، كما بيّن الجهود المبذولة من قِبل الجهات المختصة في المملكة التي أسهمت -بفضل الله- في الحد من انتشارها.

وأوضح للحضور أهمية الإبلاغ عن مروّجي ومتعاطي هذه السموم من خلال القنوات الرسمية التابعة للجهات المعنية وكذلك الوسائل والطرق المتبعة لعلاج الراغبين في علاج الإدمان على مستوى الفرد أو الأسرة، مقدماً الأرقام المخصصة لهذا الغرض التي يمكن التواصل معها لغرض العلاج.

وفي نهاية المحاضرة، أجاب العسيري؛ عن أسئلة ومداخلات الحضور من الرجال والنساء من رواد المعرض وطلاب وطالبات الجامعة.

وفي الختام، كرّم رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري؛ المحاضر وشكره على إجابة الدعوة وتقديم هذه المحاضرة بهذا العرض العلمي الشيق.