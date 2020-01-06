"فبراير" القادم.. الجمعية السعودية لجراحة العظام تعقد مؤتمرها العلمي التاسع

لمناقشة أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة عالمية

تنطلق في الأول من فبراير القادم، أعمالُ المؤتمر العلمي التاسع للجمعية السعودية لجراحة العظام؛ حيث يناقش المشاركون المستجدات العلمية في جراحة العظام وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية لجراحة العظام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالعزيز الجريان، أن المؤتمر سيقدم أحدث ما تَوصلت إليه الأبحاث والتقنيات في مجال جراحة العظام بمشاركة متحدثين من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا ودول الخليج والمملكة، بجانب التعاون مع جمعيات عالمية في نفس المجال.

وأشار الجريان إلى أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور المهمة في مجال جراحة العظام كجراحة تغيير المفاصل، وجراحة الطب الرياضي، وجراحة الكسور، وجراحة عظام الأطفال، وجراحات الطرف العلوي، وتشوهات الأطراف والقدم والكاحل، وسيتضمن المؤتمر برنامجًا علميًّا للأوراق البحثية المقدمة، بجانب ورش عمل تتضمن تطبيقًا عمليًّا لجراحات العظام.

وسيشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شركات عالمية متخصصة في مجال جراحة العظام لعرض أحدث التقنيات في مجال جراحة العظام.

وأكد "الجريان" أن انعقاد مثل هذه المؤتمرات يعكس مدى التطور في المجال الصحي والتدريب الطبي والبحث العلمي في المملكة؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر العلمي للجمعية السعودية لجراحة العظام يشهد في كل نسخة توسعًا في المحاور العلمية، واهتمامًا من قِبَل جراحي العظام على مستوى العالم للمشاركة فيه؛ مقدمًا شكره للجان العلمية والتنظيمية ورؤساء الشعَب في الجمعية على ما يقدمونه من جهود كبيرة لتنظيم هذا المؤتمر.

يُذكر أن الجمعية السعودية لجراحة العظام هي إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود؛ حيث صدرت الموافقة على إنشائها عام 1426هـ.