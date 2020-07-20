تنبيه من أمطار رعدية على عسير تستمر حتى الثامنة مساء

الأرصاد: يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات- اليوم، تنبيهًا يتضمن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن التنبيه يشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: (أحد رفيدة، والنماص، وبلقرن، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، ومركز الحرجة)؛ فيما تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.