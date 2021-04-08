"الأسمري" يحتفل بتخرج نجله ضابطًا بالحرس الوطني

احتفل مدير شؤون السجناء بسجن محايل عسير عبد الله علي الأسمري، بتخرج نجله "الوليد"، برتبة ملازم من كلية الملك خالد العسكرية.

"سبق" تبارك للملازم "الأسمري" ووالده، ووالدته مدير الإعلام والاتصال بتعليم محايل الزميلة سارة الأسمري، الثقة الملكية، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.