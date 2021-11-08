المملكة تشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث

رأس مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، وفد المملكة المشارك في المنتدى الإقليمي العربي الخامس للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان "من الخطر إلى الصمود: تسريع العمل المحلي للحدّ من مخاطر الكوارث"، الذي بدأت أعماله اليوم باستضافة المملكة المغربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المنتدى في دورته الخامسة إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات حول الأولويات الإقليمية العربية للحدّ من مخاطر الكوارث.