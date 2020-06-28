قطر.. 750 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 94303 حالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .
وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .قطر فيروس كورونا الجديد
بلغ عدد المتعافين من المرض 78702 وعدد الوفيات 110
أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 750 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 1477 شخصًا، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة .
وأضافت الوزارة : وصل إجمالي عدد الحالات 94303 النشطة، منها 15601 وبلغ عدد المتعافين من المرض 78702 حالة، أما إجمالي الوفيات حتى الآن بلغت 110 .