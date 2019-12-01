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بعد أن حصد المركز العاشر خلال العام الماضي

صقور "الزعاقي" تبحث عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز

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تبحث صقور خالد الزعاقي، عن التتويج بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية، بعد أن ذاقت بهجة التتويج على منصة النسخة الأولى منه العام الماضي.



"الزعاقي" الذي اصطحب معه ابنه هذا العام، تحدث عن الصقور الذي يشارك بها هذا العام؛ وهي ٣ صقور شاهين قرناس للملاك السعوديين، وحر قرناس، وثلاثة صقور فرخ جير؛ اثنان منها لصديقيه، مبينًا أنه حصد المركز العاشر العام الماضي، ويطمح للمراكز الأولى هذا العام.



وبيّن في حديثه أنه اشترى صقرًا في معرض الصقور والصيد السعودي الذي أُقيم قبل شهرين في بداية موسم الرياض، موضحًا أنه يحرص على تدريبه بحضور ابنه؛ لنقل هذا التراث العريق له وللأجيال القادمة؛ حيث اصطحبه لمهرجان الملك عبدالعزيز؛ ليعلمه كيفية احتساب الأشواط، والتعرف على الصقارين المحترفين، وإكسابه روح المنافسة.



يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، انطلق صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى ١٦ ديسمبر الجاري، في ملهم شمال الرياض.