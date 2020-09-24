السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.
ارتفع الإجمالي إلى 14795 مصابًا و303 حالة وفاة
سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.