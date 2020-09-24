السنغال تسجل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا من دون وفيات

ارتفع الإجمالي إلى 14795 مصابًا و303 حالة وفاة

سجّلت السنغال 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في السنغال بلغ 14795 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 303 حالة وفاة.

