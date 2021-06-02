"تعليم حائل" تبدأ التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة "إجازتك تقنية"

لتنمية مهارات الطلاب خلال الإجازة الصيفية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بالشراكة مع شركة أسمنت حائل، عن بداية التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "إجازتك التقنية"، التي تهدف الى الاستغلال الأمثل لأوقات فراغ الطلاب خلال الإجازة الصيفية، وتنمية المهارات التقنية للطلاب والطالبات، وتنمية شغف الطلاب والمنافسة عبر التعلم الممتع، وتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهاراتهم، واكتشاف المواهب الرقمية في المنطقة، وتهيئة الطلبة للمنافسات المحلية والعالمية.

وحدّدت اللجنة الإشرافية لمبادرة الأمير عبدالعزيز بن سعد "إجازتك التقنية"، فترة تسجيل الطلاب والطالبات بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ ولمدة ٧ أيام فقط، وينقسم التدريب في هذه النسخة على مرحلتين: المرحلة الأولى التدريب عن بعد وتبدأ بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٢هـ وحتى ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ، والمرحلة الثانية مرحلة التدريب الحضوري خلال الفترة ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ، في برامج تدريبية متعددة؛ وهي: برمجة الألعاب، وبرمجة وبناء الروبوت، وبرمجة تطبيقات الجوال، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتصميم والتصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضحت أن التسجيل من خلال الرابط التالي: https://ejaza-tech.com/?page_id=4351