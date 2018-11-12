"خبير أرصاد": منخفض جوي فِي طريقه إلى منطقتنا

توقّع حالة ممطرة وغزيرة تبدأ غداً وتستمر إلى نهاية الأسبوع

كشف الخبير والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني؛ عن منخفض جوي ناضج ومتكامل؛ يشق طريقه قادماً من القارة الإفريقية نحو منطقتنا.

وقال "الجهني"؛ في تغريدات له عبر "تويتر": تعود مع هذا المنخفض فرص هطول الأمطار مرة أخرى، وذلك على المنطقة الغربية بسواحلها والشمالية الغربية وتبوك والشمال عامة والحدود الشمالية والجوف، وكذلك حائل والقصيم؛ يوم ‏الأربعاء.

وأعرب عن توقعه لحالة جوية ممطرة غزيرة تبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، على الغربية والوسطى والشرقية وأجزاء من الشمال.

وأشار "الجهني"؛ إلى استمرار فرص هطول الأمطار اليوم، على "الرياض والشرقية وما بينهما من مدن أو قرى".