بَرَد وصواعق وسيول.. "الشيخي": تبعات "شاهين" تصل مكة في هذا الموعد!

قال: خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة تتزامن مع تغذية الربع الخالي وصولاً لجازان

توقّع خبير الطقس صالح الشيخي؛ ‏تأثر المملكة بتبعات إعصار شاهين، وذلك بعد أن تتحول عملية الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي، وبإطلاق حصاره للكتل الرطبة والغازات المهمة للتفاعلات عموماً عبر الرياح، وهو ما يحدث الآن في الجزيرة، متوقعاً أن تكون الحالة القادمة على منطقة ‫مكة المكرّمة.

وقال: "متوقع أمطار محلية اليوم الثلاثاء، وتتوسع خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة على منطقة ‫مكة المكرّمة تتزامن مع تقدم تبعات الإعصار الذي سيغذي من الغد ‫الربع الخالي مروراً بشرورة ثم منطقة نجران ‫وجازان‫ وعسير، ومؤشراته لجازان تبدأ بتفاعلات ليلية، ثم بنهاية الأسبوع يتقدم وصولاً لخط عرض مكة المكرّمة".

وأضاف: "من أمطار محلية إلى مؤثر خارجي بمنطقة ‫مكة المكرّمة آخر الأسبوع كتبعات الإعصار؛ حيث ستشهد أمطاراً وسيولاً وحبات بَرَد وصواعق ورياحاً هابطة بمواقع مختلفة ‫في الطائف‫، وفي مكة المكرّمة، وجنوب شرقها ومحيطها بحرّاتها وتهامها، وتشمل السواحل بشكل أخف".