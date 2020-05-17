"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

مديرية الدفاع المدني بالمنطقة دعت إلى أخذ الحيطة والحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.



من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.