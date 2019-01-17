"هواوي" تطلق ملتقى التوظيف في غرفة الرياض وتدشن برنامج "خطوة"

برعاية وزارة الاتصالات.. ويستهدف توفير فرص وظيفية للخريجين في المجال

أطلقت شركة هواوي صباح اليوم الخميس 11 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 17 يناير 2019م، ملتقى التوظيف الأول لشركة هواوي وشركائها، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي التفاصيل، يستهدف الملتقى توفير فرص وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك للخريجين والخريجات الذين تم العمل على تدريبهم وصقل مواهبهم وتعزيز كفاءاتهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال انضمامهم إلى البرامج التدريبية السابقة لشركة هواوي مثل مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وبرنامج قادة المستقبل وبذور من أجل المستقبل وأكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات.

وحضر حفل الافتتاح السفير الصيني لدى المملكة السيد لي هوا شين، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للخدمات المساندة فرج آل منجم، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس منصور الشثري، ووكيل وزارة العمل المساعد لبرامج التوطين المهندس فهد السياري ومدير عام القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعد المالكي وكبار المسؤولين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ونائب رئيس هواوي لقنوات المبيعات التجارية لشركة هواوي الشرق الأوسط السيد حازم بازان، بالإضافة إلى 16 شريكاً من شركاء هواوي المحليين في المملكة، وعدد من المتدربين والمتدربات.

وأتيحت الفرصة خلال الملتقى، لمئات الكوادر الوطنية الواعدة لبدء حياتهم المهنية من خلال التقدم لشغل وظائف تقنية المعلومات والاتصالات في هواوي والشركات الشريكة لها.

وخلال الحفل ألقى عدد من المسؤولين المشاركين كلمات تشجيعية للمتدربين على متابعة مهنهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحفيزهم على أخذ دور فاعل في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع في المملكة، الأمر الذي من شأنه دفع عملية التحول الرقمي في المملكة إلى الأمام بعقول وأياد وطنية، ما يمهد لترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أكثر المجتمعات تطوراً على مستوى العالم.

وتم على هامش الملتقى تدشين برنامج تمكين المواهب السعودية (خطوة) وهي مبادرة ستشمل العديد من برامج هواوي التدريبية لتعزيز مسار تطوير المهارات الفنية لدى الكوادر السعودية الموهوبة ولضمان حصول أجيال المستقبل من الخريجين على المهارات الفنية اللازمة للنجاح في مختلف المهن الحيوية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويسعى برنامج "خطوة" لتعزيز قيمة المواهب ومساعدتهم في الحصول على وظائف. حيث تنظم شركة هواوي سنوياً مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات وبذور من أجل المستقبل وبرنامج قادة المستقبل وتقدم دورات تدريبية في أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الخاصة بها. كما تنتقي هواوي من خلال العديد من المسابقات وبرامج التدريب وملتقيات التوظيف وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الشركة أفضل المواهب للعمل على تعزيز كفاءاتهم. وستواصل العمل على تعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والجهات المعنية لتضيق الفجوة بين العرض والطلب، فضلاً عن حصول أكثر المشاركين تميزاً على فرص عمل لدى شركة "هواوي" وشركائها المحليين.

من جانب آخر تم الاحتفاء بتخرج ثلاثين طالباً من برنامج قادة المستقبل في هواوي، وهي مبادرة توفر التعليم الفني للكوادر الوطنية، ولا سيما خريجي الجامعات الجدد، من أجل إعدادهم ليصبحوا أعضاءً مشاركين في القوى العاملة بما يتماشى مع مبادرات تطوير رأس المال البشري في القطاع.

وعلق السيد لي هواشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة قائلاً: "يعد ملتقى فرص العمل المواكبة لتقنية المعلومات والاتصالات لشركة هواوي وشركائها مثالاً على شراكتنا مع المملكة العربية السعودية. وأدرك بفخر المساهمة التي تقدمها هواوي من خلال برامج مسؤوليتها الاجتماعية كونها تلعب دوراً رئيسياً في تطوير شباب المملكة. هذه المواهب دليل لجيل الشباب في العصر الرقمي. الذي سيعمل على صقل مهاراتهم ووضعهم على المسار الصحيح لقيادة تنمية بلادهم.

ومن جانبه، أوضح المهندس سعد المالكي المدير العام للقدرات الرقمية بوزارة الاتصالات أن الوزارة تعمل مع الشركاء لتنظيم ورعاية ممكنات تطوير رأس المال البشري ومنها ملتقى التوظيف لشركة هواوي وشركائها الذي نشهده اليوم، وأحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً مع الشركة، وأوضح أن الوزارة تقدم حزماً من البرامج التدريبية والتأهيلية للمساهمة في تطوير المهارات والقدرات الرقمية لدى الخريجين والخريجات اللازمة لوضعهم على المسار المناسب لاحتياجات سوق العمل وتمكينهم من خدمة الوطن وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف: نقدم الشكر لشركة هواوي على تعاونها مع الوزارة والمساهمة في تسريع الخطى في عملية التحول الرقمي، من خلال عدة أصعدة في مقدمتها تدريب الخريجين والخريجات على المهارات اللازمة في التقنيات الحديثة والتقليدية وفقاً لاحتياج سوق العمل.

بدوره، تقدم السيد حازم بازان نائب رئيس هواوي لقنوات المبيعات التجارية لشركة هواوي الشرق الأوسط بالشكر والتقدير إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإلى جميع شركاء هواوي المحليين لما قدموه من مساعدة في إطلاق هذا الملتقى الرائع.

وأوضح أن هواوي ترى الإمكانات الهائلة للمملكة العربية السعودية لتصبح رائدة عالمية ورائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومنافس عالمياً من خلال الاستفادة من مختلف أوجه التحول الرقمي.