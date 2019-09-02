عجلة الأحداث تدور على "أردوغان" بما لا يشتهي.. والنظرية الخاطئة تطارده!

"أوغلو" قادم ونجم "باباجان" في صعود.. وخبير يحلل المشهد والمعادلات الجديدة

تفاعلت الأحداث السياسية الداخلية بتركيا بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية كواليس الحزب الجديد الذي سيؤسسه كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان بعد انفصالهما من حزب العدالة والتنمية؛ ليصبح من ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل في البلاد.

وبات عدد الأصوات التي ستحصل عليها الأحزاب الجديدة، محط اهتمام الكثيرين خلال المرحلة التي تتشكل فيها المعادلات الجديدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن خبير الاستثمار في شركة “أوراسيا”، أفرين دفريم زليوت، قوله إن أيامًا عصيبة بانتظار حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، وأن المشهد الحالي يشير إلى أن علي باباجان سيحصد الكثير من الأصوات؛ زاعمًا اقتراب حزب العدالة والتنمية من نهايته، وتجاوز نسبة أصوات باباجان 10% من الآن.

وأكد "زليوت" أن نظرية "أردوغان" بأن الأحزاب الجديدة ستكون غير مؤثرة كسائر الحركات السابقة، نظرية خاطئة؛ مشددًا على وجود فوارق كثيرة بين الأوضاع الاقتصادية الحالية والأوضاع الاقتصادية آنذاك.

وأوضح أن توقعات "باباجان" بحصول حزبه على أكثر من 10% من الأصوات ليست مجرد أحلام؛ بل توقعات مبنية على الإحصاءات الاقتصادية قائلًا: "العدالة والتنمية الحالي بعيد تمامًا عن مفاهيم العدالة والتنمية التي اعتمدها وقت تأسيسه، ولا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي، فمنح المناقصات الحكومية إلى المقاولين التابعين للحزب، ومنح موارد البلدية للأوقاف والجمعيات التابعة للحزب؛ تسببت في ابتعاد المواطنين عن حزب العدالة والتنمية".

وذكر أن الناخبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية أصبحوا بلا حزب في الوقت الراهن؛ مؤكدًا أن حزب "باباجان" سيصبح الاتجاه الجديد لهؤلاء الناخبين، وأن القضايا الاقتصادية تشكل أكبر مشكلات المواطن؛ الأمر الذي يجعلهم يتوجهون إلى باباجان الذي أثبت نفسه اقتصاديًّا في وقت سابق، ويمكن أن يكون عنوان حل لمشاكلهم الاقتصادية مرة أخرى.

وأفاد "زليوت" بأن التمتع بعلاقات قوية مع الغرب يعني استقطاب المستثمرين إلى تركيا؛ لافتًا إلى القبول الذي يحظى به "باباجان" وفريقه من قِبَل المحافل الدولية أيضًا.