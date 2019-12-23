"سنقدِّم المذنبين للمحاكمة والعقاب الرادع".. السعودية وعدت فأوفت في قضية "خاشقجي"

الأحكام قطعت الطريق على "المسيَّسين" وبرهنت على نزاهة القضاء

أعاد مغردون التذكير بحديث ولي العهد في منتدى الاستثمار عام 2018 عندما تعهد بمحاسبة كل المتورطين في مقتل جمال خاشقجي –رحمه الله-، وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وفي مقطع الفيديو المتداوَل يؤكد سمو ولي العهد أن الحادث بشع، وغير مبرر تمامًا، ومؤلم لجميع السعوديين، متعهدًا بالعمل لاستكمال التحقيقات، وتقديم المذنبين للمحاكمة لأخذ العقاب الرادع.

وجاءت صدور الأحكام لتبرهن على عزم السعودية منذ اليوم الأول على عدم التهاون في حق مواطنها، وتقديم كل مَن تسبب في قتله إلى المحاكمة العادلة، دون الأخذ في الاعتبار مناصبهم الوظيفية؛ لأن الجميع سواسية أمام القضاء السعودي الذي اتسم عبر تاريخه منذ بداية تأسيس الدولة السعودية بالنزاهة والشفافية.

كما قطعت الأحكام الطريق على المسيسين وهواة الصيد في الماء العكر، الذين حاولوا بشتى الطرق النَّيل من سمعة السعودية عبر تسييس القضية، وتدويلها، وتضخيمها إعلاميًّا سعيًا للتشويه، وليس الحقيقة، ولكن جاءت الأحكام لتلجمهم، وتشفي صدور أبناء وأقارب القتيل، والشعب السعودي الذي آلمته الجريمة النكراء.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت اليوم انتهاء تحقيقات مقتل المواطن جمال خاشقجي، وكشفت أنه تم توجيه الاتهام في القضية إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم. و"جزائية الرياض" قضت بقتل 5 قصاصًا، وهم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدَّعى عليهم لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عامًا.