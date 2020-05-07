بينها اليابان والفلبين وسنغافورة.. هنا آخر أرقام "الجائحة" بـ5 دول

أوكرانيا سجلت 507 إصابات جديدة.. والإجمالي بجنوب أفريقيا 7808

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15509 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة اليابانية تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 579 شخصًا.

وفي مانيلا أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الخميس، عن 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و339 إصابة أخرى. وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 685 والإصابات إلى 10343.

كما تَمَاثَل 112 مصابًا للشفاء، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1618.

وكان مسؤولون قد قالوا: إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليًا آلافًا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.

ومن "كييف" سجلت أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 13 ألفًا و691 شخصًا.

وأفادت وزارة الصحة الأوكرانية بأن من بين المصابين 28 طفلًا و109 من العاملين في المجال الطبي؛ في حين سجلت 13 حالة وفاة، لترتفع الوفيات إلى 340؛ مشيرة إلى تعافي 2396 شخصًا.

ومن شرق آسيا مجددًا أعلنت سنغافورة اليوم أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 20939 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السنغافورية في بيان، أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمالة مهاجرة تقيم في مدن سكنية خاصة بها، فيما يحمل خمسة منهم إقامة دائمة.

وفي كيب تاون سجلت جمهورية جنوب إفريقيا 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7808.

وأفاد بيان وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، بأن عدد حالات الوفاة بلغت 153 حالة، بزيادة خمس حالات عن آخر بيان.