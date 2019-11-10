المرداسي: هدف الهلال الثاني صحيح .. استغرب غياب تقنية الفيديو

أكد فهد المرداسي الحكم السابق والمحلل التحكيمي لبرنامج "الدوري مع وليد" أن الحكم المساعد الثاني أمير داوود تسبب في حرمان الهلال من هدف ثانٍ صحيح خلال مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا التي كسبها الأزرق أمام أوراوا 1-0.

وقال المرداسي: "الحكم المساعد الثاني لحظة لعب الكرة من قوميز كان الحكم متقدمًا لذلك جعله يرى أن كاريلو لاعب الهلال متسلل والصحيح أن لاعبًا من أوراوا كان هو آخر لاعب يقف قبل خط المرمى وكاريلو لم يكن في موقف متسلل".

وأضاف: ونلاحظ أن لاعب أوراوا رقم 5 هو آخر لاعب، وحتى تمريرة كاريلو لسالم الدوسري التي أكملها سالم في المرمى ليست تسللاً لأنه كان يقف خلف الكرة.

وختم حديثه قائلاً: "حقيقة أنا أستغرب غياب تقنية الفيديو عن مثل هذه المباريات المهمة".