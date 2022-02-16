قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي التستر التجاري.. عشرات المحال تُغلق أبوابها بـ"الخرمة"

أغلقت مساء اليوم عشرات المحال التجارية في محافظة الخرمة قبل ساعات من انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي التستر التجاري بالمملكة.

وكان من أبرز المحال المغلقة في أسواق الخرمة هذا المساء بعض "المخابز" والتي تسببت في تذمر الكثير من المواطنين والمتسوقين للمدارس وبعد ازدحامهم على المخبزين الوحيدين اللذين يعملان بالمحافظة.

وبحسب المصادر، أن إغلاق المحال التجارية في هذا التوقيت يأتي لعدم انتهاء بعض العاملين في تلك المتاجر من تصحيح أوضاعهم المهنية وقبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي التستر التجاري بالمملكة والتي تنتهي تحديدًا الساعة 11:59 من مساء اليوم الأربعاء.