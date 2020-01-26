"تعليم ضرية" يلغي الاصطفاف الصباحي.. والقرار في "عفيف" لقادة المدارس

اعتماد بداية الحصة الأولى عند الـ 8:30 صباحًا للبرودة الشديدة

وجّه مكتب التعليم بمحافظة ضرية المدارس التابعة له "بنين وبنات" بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى عند الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير؛ وذلك لما تمرُّ به المنطقة من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس وطلابهم.

وفي سياق متصل، وجّه مدير تعليم عفيف سعيد الزهراني قادة وقائدات المدارس مع انخفاض درجة الحرارة بتفعيل صلاحياتهم بشأن الاصطفاف الصباحي وفقًا لمدى الحاجة لذلك.