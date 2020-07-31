وزير الحرس الوطني يهنئ خادم الحرمين بعيد الأضحى ومغادرته المستشفى

سأل الله أن يديم على الملك موفور الصحة والعافية ويحفظ للبلاد أمنها

رفع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة مغادرته المستشفى بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الأمير عبدالله بن بندر عن تشرفه بأن يرفع للمقام السامي الكريم باسمه ونيابة عن منسوبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم صحة وعافية وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما رفع وزير الحرس الوطني برقيتين مماثلتين لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى وهو بأتم الصحة والعافية، وحلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيده على سموه الكريم وعلى الوطن بالخير والمسرات في ظل القيادة الرشيدة.