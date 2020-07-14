الرياض.. صيانة ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة

الأمانة: خلال الربع الثاني من العام الجاري.. لطرق أكثر كفاءة وجودة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، صيانة 94 ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: لطرق أكثر كفاءة وجودة.. #أمانة_منطقة_الرياض تنفذ أعمال صيانة لـ٩٤ ألف عمود إنارة وفانوس في طرقات العاصمة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتابعت: تمت صيانة 256 محطة و45874 فانوس إنارة و48828 عموداً.