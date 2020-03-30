الجوف.. "24" جهة تتفاعل مع مبادرة أمير المنطقة "أنا جالس في بيتي"

لتشجيع البقاء في المنازل احترازيًّا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بادرت جهات حكومية بالمنطقة بتسجيل هاشتاق #أنا_جالس_في_بيتي بجانب معرف حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لتشجيع البقاء في المنازل احترازيًّا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وكانت الجهات الحكومية، وغيرها من الحسابات الشخصية بالمنطقة، قد شاركت في هاشتاق مبادرة أمير المنطقة، وبثت النصائح الخاصة بفيروس كورونا، ونشرت الجهود التي تقوم بها تلك الجهات ضد الفيروس بشكل يومي، ودعم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

الجوف العزل المنزلي فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 12:17 AM

لتشجيع البقاء في المنازل احترازيًّا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

الجوف.. "24" جهة تتفاعل مع مبادرة أمير المنطقة "أنا جالس في بيتي"

مهنا التميمي

الجوف

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تفاعلاً مع مبادرة أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بادرت جهات حكومية بالمنطقة بتسجيل هاشتاق #أنا_جالس_في_بيتي بجانب معرف حساباتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك لتشجيع البقاء في المنازل احترازيًّا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وكانت الجهات الحكومية، وغيرها من الحسابات الشخصية بالمنطقة، قد شاركت في هاشتاق مبادرة أمير المنطقة، وبثت النصائح الخاصة بفيروس كورونا، ونشرت الجهود التي تقوم بها تلك الجهات ضد الفيروس بشكل يومي، ودعم الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

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الجوف العزل المنزلي فيروس كورونا الجديد

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