وزير الخارجية يستقبل الرئيس الفرنسي السابق

تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد نيكولاس ساركوزي.



وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.