وزير الخارجية يستقبل الرئيس الفرنسي السابق

تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد نيكولاس ساركوزي.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية نيكولاس ساركوزي

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 06:03 PM

تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستقبل الرئيس الفرنسي السابق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ رئيس الجمهورية الفرنسية السابق السيد نيكولاس ساركوزي.

وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية نيكولاس ساركوزي

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