نجاح 217 عملية تكميم معدة وتحويل مسار في حفر الباطن

أُجريت في وحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد

تمكّن الفريق الطبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إجراء 217 عملية ناجحة لتكميم المعدة وتحويل المسار، خلال عام 2021 م.

وتراوحت أعمار المرضى بين 35 و60 عاماً وأكثر، وكان معظمهم يعانون الضغط والسكر وعدم الإنجاب بسبب زيادة كتلة الجسم عن الحد الطبيعي.

وأُجريت الفحوصات والتحاليل وقياس كتلة الجسم التي تراوحت بين 40 و55، وبعد المتابعة المستمرة قرّر الفريق الطبي مباشرة العمليات حيث تكلّلت جميعها بالنجاح.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن مرضى السمنة يخضعون لعدد من المراحل العلاجية تسبق إجراء العملية الجراحية، وتتم هذه المراحل وفق الأصول العلاجية المعتمدة في التعامل مع حالات السمنة.