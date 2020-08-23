"التخصصي" يحصل على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي

كأول مركز طبي عالمي خارج الولايات المتحدة في قطاع الرعاية الصيدلية

حصل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، ممثلاً بقطاع الرعاية الصيدلية على الاعتماد الدولي لخدمات صيدلة المستشفيات والنظام الصحي من الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي (American Society of Health-System Pharmacists-ASHP) كأول مركز طبي عالمي خارج الولايات المتحدة، كما حاز قطاع الرعاية الصيدلية في المستشفى، التميز الخاص في مجالَي الأبحاث والتدريب لبرامج الإقامة.

ويهدف الاعتماد للاعتراف بالمستشفيات والأنظمة الصحية التي تقدم خدمات صيدلانية مبتكرة عالية الجودة وآمنة وفعالة في جميع أنحاء العالم.

وقام فريق تقييم مختص من الجمعية الأمريكية بزيارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مطلع شهر مارس من العام الجاري، وأجروا تقييماً لمواقع وخدمات الأقسام التابعة لقطاع الرعاية الصيدلية، كما عقدوا اجتماعات مطولة مع الكادر الإداري والطبي والتمريضي خلال الزيارة.

وتغطي معايير الاعتماد الدولية عدة مجالات أساسية مثل: القيادة والإدارة، الجودة، سياسة الدواء والمعلومات الدوائية، سلامة الدواء، إدارة المعلومات، سلاسل الإمداد الدوائية، خدمات الصيدلة السريرية، التعليم والتدريب.

وقال مدير عام قطاع الرعاية الصيدلية بمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور عبدالرزاق الجزائري، إن هذا الاعتماد من شأنه تعزيز التطوير المستمر في صيدليات المستشفى المختلفة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى تماشياً مع المستشفيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية لافتاً إلى أن هذا الاعتراف يمثل علامة فارقة على تميز الخدمات الصيدلانية في المستشفى.

وأضاف أن معايير الاعتماد تعكس التطور الهائل في نوعية الأدوية المستخدمة في المستشفيات المرجعية، وخصوصاً أدوية الأورام، وزراعة الأعضاء، والأمراض الوراثية، وأمراض القلب وغيرها، ما يتطلب وجود معايير عالية تضمن سلامة وفعالية الأدوية بوجود نظام صحي متكامل.

وعبّر الدكتور الجزائري، عن فخره بحصول قطاع الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض على هذا الاعتراف المتقدم كأول مستشفى على مستوى العالم، حيث جرى نشر هذا الإنجاز وتوثيقه في المجلة العلمية للجمعية الأمريكية، مشيراً إلى أن هذا التميز لم يكن ليتأتى لولا تكامل جميع إدارات المستشفى في خدمة المرضى، مقدماً شكره لأعضاء فريق العمل في قطاع الرعاية الصيدلية على تفانيهم في العمل وتطلعهم المستمر للنجاح والتميز.

يشار إلى أن قطاع الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يقدم خدمات شاملة على مدار 24 ساعة وفقاً لأعلى مستويات الرعاية الطبية للمرضى، إضافة إلى تقديم نموذج متكامل للرعاية الصيدلية في العيادات الخارجية وأجنحة المرضى المنومين.