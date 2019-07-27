شريط الفيديو الذي خدع الملايين.. هذه حقيقة الفيراري تحت الشاحنة

ملاحظات المشاهدين كشفت أخطاء فيه

حقَّق فيديو السيارة الفيراري تحت الشاحنة ملايين المشاهدات في ثلاثة أيام، لكن صاحب الفيديو فجَّر مفاجأة حين أعلن أن الشريط مزيف، وأنه تم صنع مشهد مطاردة الشرطة للفيراري عبر فن الجرافيك.

10 ملايين مشاهدة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد شاهد الفيديو أكثر من 3 ملايين شخص خلال ثلاثة أيام منذ بثه على الإنترنت يوم الجمعة الماضي، بينما يقول صانع الفيديو، فنان الجرافيك ديونيسيس ساكس، إنه حقق 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوع.

الفيراري تحت الشاحنة

ويُظهر الفيديو سيارة فيراري وهي تهرب من سيارة شرطة على أحد الطرق السريعة بإنجلترا، وتسير بسرعة كبيرة على يسار شاحنة، وفي لحظة ما يتحرك قائد الفيراري ليدخل بالسيارة في الفجوة بين عجلات الشاحنة، ثم يخرج بها من الجانب الأيمن للشاحنة، ويستمر في السير على الطريق، وبعدها تمرُّ سيارة الشرطة على يسار الشاحنة، وهي تطلق صفارات الشرطة دون أن تلاحظ الفيراري.

صدَّقوا الفيديو

وحسب "الديلي ميل"، فقد انخدع كثير من المشاهدين، وصدَّقوا الفيديو. يقول أحد مستخدمي موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر": "لقد خدعني هذا الفيديو أمس".

الحقيقة

ولكن فنان الجرافيك ساكس صنع شريط فيديو بعنوان "حقيقة الفيراري تحت الشاحنة"، وبثه على موقع يوتيوب، وشرح فيه أن الفيديو الأصلي تم التقاطه بكاميرا في حافلة، ولم يكن أمام الحافلة أي سيارات، وبعدها تم إنتاج ووضع السيارة الفيراري وحركتها على الطريق، وبعدها تم إنتاج الشاحنة وحركتها، حتى ينتهي المشهد بالفيراري تدخل تحت الشاحنة، وأخيرًا يتم عرض سيارة شرطة وهي تسير بسرعة عالية، وتتجاوز الشاحنة.

ملاحظات ذكية للمشاهدين

وتقول "الديلي ميل": رغم أن الفيديو خدع الملايين لكن العديد من مستخدمي "تويتر" لم يصدقوا الفيديو الأصلي؛ وأبدى كثير منهم مجموعة من الملاحظات الذكية عن أخطاء في الفيديو؛ فتساءل أحد المشاهدين عن عدم وجود إضاءة على سيارة الشرطة، وأشار آخر إلى أن الشاحنات تضع قضبانًا حديدية على الجانبَيْن، تمنع السيارات الصغيرة من الدخول تحتها، وقال مستخدم ثالث: "إن الشاحنة لا تحمل لوحة أرقام، لا يوجد بها أي مرايا جانبية، كما كانت الشاحنة تتحرك بطريقة غريبة".