"الصحة العالمية": أوروبا تحوَّلت إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا

دعت جميع الدول لاتخاذ إجراءات احتوائه

أكدت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا تحولت الآن إلى البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا.

وقالت الصحة: إن "تجربة الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة، تُظهِر أن هناك خطوات يمكن أن تساعد على احتواء فيروس كورونا".

ونصحت الصحة العالمية بضرورة غسل اليدين والفم، وملازمة المنزل لتجنب الفيروس، كما طالبت بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة.