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إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103

شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.