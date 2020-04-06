شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:52 AM

إجمالي عدد الحالات التي تعافت ارتفع إلى 103

شفاء 4 حالات جديدة من فيروس كورونا في الكويت

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الكويت

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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هم: كويتيان ومقيمان (بواقع ثلاثة من الذكور وأنثى واحدة).

وبذلك يرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت، إلى 103 حالات.

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