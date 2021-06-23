"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

تلقى عبد العزيز بن سعيد أبو ثامرة التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه "عبد المحسن"، المبتعث من كلية الملك فيصل الجوية الدفعة 97 إلى جمهورية بولندا.

وتخرج "عبد المحسن" من جامعة القوات الجوية البولندية، في تخصص "طيار"، وبكالوريوس هندسة بتقدير ممتاز مرتفع.

1

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442 05:24 PM

"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 329

تلقى عبد العزيز بن سعيد أبو ثامرة التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه "عبد المحسن"، المبتعث من كلية الملك فيصل الجوية الدفعة 97 إلى جمهورية بولندا.

وتخرج "عبد المحسن" من جامعة القوات الجوية البولندية، في تخصص "طيار"، وبكالوريوس هندسة بتقدير ممتاز مرتفع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021