"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية

تلقى عبد العزيز بن سعيد أبو ثامرة التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه "عبد المحسن"، المبتعث من كلية الملك فيصل الجوية الدفعة 97 إلى جمهورية بولندا.

وتخرج "عبد المحسن" من جامعة القوات الجوية البولندية، في تخصص "طيار"، وبكالوريوس هندسة بتقدير ممتاز مرتفع.