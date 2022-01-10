أشهر مواقع الحجوزات يعيد ترتيب الفنادق المصرية.. ولا فندق "استثنائي" في القاهرة.. إليكم القائمة

خمس تقييمات للجميع

موقع "بوكينج" الأشهر عالمياً في حجز الفنادق والمنتجعات يكشف عن تقييم الفنادق المسجلة، والتى يعرضها على كل من يريد حجز أي غرفة فندقية أو غيرها إلكترونياً، ويقدم الموقع عروضاً سعرية مميزة، والأهم يقدم لكل سائح يرغب في السفر وحجز فندق أو منتجع في أي مكان في العالم تقييمات النزلاء في كل الفنادق ودرجة الجودة ومعايير كل شيء فيها.

وتقييمات بوكينج هي "استثنائي" وهو ما يحصل على 9.5 درجة من 10 درجات وأعلى، ثم رائع "ممتاز" وهو ما يحصل على تقييم 8.5 درجات فأعلى، و"جيد جداً" هو ما يحصل على 8 درجات فأعلى، و"جيد" ما يحصل على 7 درجات فأعلى، و"متوسط" 6.5 درجات، وأخيراً "ضعيف" ولا يُنصح به.

وجاء ترتيب بوكينج للفنادق المصرية ذات الخمس نجوم كالتالي:

- فندق سان ريجنس القاهرة صُنّف بأنه رائع، وحصد أعلى تقييم على فنادق القاهرة، وهو 8.9 درجة، وحصد تقييم "مميز" من 567 شخصاً.

- فندق تريانوف مصر "8.9" صُنف بأنه رائع، وقيّمه 1956 من الزوار.

- سان ريجنس الماسة "8.7" رائع قيّمه 588 نزيلاً.

- فندق الفورسيزونز فرست ريزيدنس القاهرة، وحصل على تقييم مميز 8.7 درجة، وصُنف بأنه رائع، وقيّمه 1831 شخصاً.

- فندق كمبينسكي النيل وهو من الفنادق البوتيك في القاهرة، وحصل على تقييم رائع 8.6 وقيّمه 8693 شخصاً.

- منتجع ويستن القطامية صُنف بأنه رائع بدرجة "8.6" وقيّمه 1265.

- فندق الفورسيزونز القاهرة نايل بلازا، صُنف بأنه رائع "8.6"، وقيّمه 1697 زائراً.

- فندق النيل ريتزكارلتون القاهرة، صُنف بأنه رائع "8.6"، وقيّمه 1907.

- فندق ماريوت مينا هاوس القاهرة "فندق رائع" بدرجة 8.6 وحصل على تقييم 2905.

- فندق لوميريديان مطار القاهرة "8.4" "جيد جداً"، وقيّمه 876.

- فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة صُنف بدرجة "جيد جداً" "8.4" وقيّمه 2408.

- فندق الفيرمونت نايل سيتي "8.3" "جيد جداً"، وقيّمه 7549.

- فندق جي دبليو ماريوت القاهرة، صُنف بدرجة "جيد جداً" "8.2"، وقيّمه 1688.

- فندق إنتركوننتال سيتي ستارز "8.1" تقدير "جيد جداً"، وعدد 1988 تقييماً من النزلاء.