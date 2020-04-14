تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".

فيروس كورونا الجديد الهند

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14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 08:59 AM

نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد

تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".

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فيروس كورونا الجديد الهند

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