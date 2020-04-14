تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.

وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".