تمديد الإغلاق العام في الهند حتى 3 مايو

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".فيروس كورونا الجديد الهند
نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا، أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد؛ سيمدد حتى 3 مايو المقبل، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقررًا.
وقال "مودي" في كلمة للشعب الهندي اليوم: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمنًا باهظًا".