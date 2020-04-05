ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18 إصابة منها حالة وفاة

أعلن المركز الوطني الليبي بمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، السبت، إلى 18 حالة، منهم حالة وفاة.

وبحسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم (27)، أظهرت نتائج تحليل الـ31 عينة التي تَسَلّمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، 30 حالة سلبية، وحالة إيجابية ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

يُذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن، مساء الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.