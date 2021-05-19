"الفيصل" يقلد "الغامدي" رتبته الجديدة

قلّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضابط أمن الإمارة بجدة المقدم محمد عبدالوهاب الغامدي رتبته الجديدة.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، المقدم "الغامدي" بمناسبة الترقية، سائلاً الله له التوفيق.

من جهته، عبّر المقدم "الغامدي" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكداً أن توجيهاته ستكون دافعاً له لبذل المزيد من الجهد بما يحقق الآمال والتطلعات.