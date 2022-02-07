وزير الثقافة يوقِّع مذكرة تفاهم مع نظيرته البريطانية لتعزيز التعاون الثقافي

تضمنت تبادل الزيارات الرسمية وإقامة البرامج والندوات الثقافية المشتركة

وقَّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، اليوم الاثنين 7 فبراير مذكرة تفاهم مع وزيرة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، نادين دوريس؛ لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدَيْن في مختلف المجالات الثقافية، وذلك بحضور راكان بن إبراهيم الطوق، المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية.

وتفصيلاً، تضمنت مذكرة التفاهم التي جرت مراسم توقيعها في الرياض تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين في المجالات الثقافية المختلفة، منها: المتاحف، والتراث، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والموسيقى، والأدب والنشر والترجمة، والفنون البصرية، وفنون العمارة والتصميم، والمكتبات، إضافة إلى التعاون في مجال تبادل الخبرات للمشروعات الاستراتيجية المشتركة، والتنسيق بين الطرفين فيما يخص الأنظمة والتنظيمات والسياسات المعنية بالجانب الثقافي.

وتضمنت المذكرة أيضًا، تنمية التعاون في الجوانب المتعلقة بالمحافظة على التراث السعودي بجميع أنواعه، وتسهيل إجراءات التواصل بين الجهات الثقافية في البلدين، وتعزيز المشاركات في المهرجانات الثقافية، وبرامج الإقامة الفنية بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وتبادل زيارات الوفود الرسمية والخبراء، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية والجلسات العملية وبرامج بناء القدرات، والندوات الثقافية المشتركة.

ورافق وزير الثقافة نظيرته البريطانية في جولة في "بينالي الدرعية" للفن المعاصر الذي تحتضنه الدرعية (عاصمة الثقافة العربية 2030)، ويقدم أعمالاً لأكثر من 60 فنانًا من المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم. واطلعت الوزيرة البريطانية على أعمال الفنانين المبتكرة ولوحاتهم الفنية المدهشة التي تحفز على استكشاف التحول الاجتماعي تحت عنوان «تتبُّع الحجارة»، المستوحى من المقولة الشهيرة «عبور النهر من خلال تتبُّع الحجارة».

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادًا لعلاقات الصداقة المتميزة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، وخصوصًا في مجالات التراث والثقافة، عبر العديد من البرامج والمبادرات المشتركة.