"مركز الارصاد" يبشر بحالة ممطرة جديدة.. الأسبوع القادم

بمناطق عدة من بينها تبوك والمدينة ومكة والقصيم والرياض

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، الأسبوع القادم، من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز، تشير إلى احتمال تأثيرها على مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل أجزائها الساحلية".

وقال المركز إن الحالة تشمل أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.

حالة الطقس الأرصاد

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10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442 01:37 PM

بمناطق عدة من بينها تبوك والمدينة ومكة والقصيم والرياض

"مركز الارصاد" يبشر بحالة ممطرة جديدة.. الأسبوع القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر المركز الوطني للأرصاد أن آخر المستجدات للحالة المطرية المتوقعة، الأسبوع القادم، من مخرجات النماذج العددية الخاصة بالمركز، تشير إلى احتمال تأثيرها على مناطق تبوك، المدينة المنورة، ومكة المكرمة "تشمل أجزائها الساحلية".

وقال المركز إن الحالة تشمل أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية.

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