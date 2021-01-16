إصابات "كورونا".. 578 في بنغلاديش و491 في ميانمار و230 في تايلاند

سجَّلت بنغلاديش 578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و21 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البنغلاديشية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 527063 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 7883 حالة.



كما سجلت ميانمار 491 إصابة جديدة بالفيروس و16 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 133869 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2942 حالة.



فيما سجّلت وزارة الصحة التايلاندية في بيان لها 230 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 وحالة وفاة واحدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 11680 إصابة، ويبلغ إجمالي الوفيات 70 حالة.