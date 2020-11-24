أسعار النفط ترتفع إلى 46.51 دولار للبرميل مدعومة بآمال حول لقاح ثالث لكورونا

بعد تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب "بايدن" الضوء الأخضر لانتقال السلطة

سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم مدعومة بآمال حول لقاح ثالث لفيروس كورونا، وبعد تلقي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر للبدء في عملية الانتقال للسلطة.

فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا للبرميل، بما يعادل 1 %، إلى 46.51 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا، أو 1.1 %، إلى 43.52 دولار للبرميل.

وكان كلا الخامَيْن القياسيَّيْن قد جرت تسويتهما يوم أمس بارتفاع 2 % تقريبًا، بعد زيادة بنحو 5 % في الأسبوع الماضي.