الجامعة العربية تطالب البرلمان الألماني بالتراجع عن اعتبار مقاطعة إسرائيل معادية للسامية

"أبو علي" قال: القرار خطوة مؤسفة وغير مبرّرة

طالبت جامعة الدول العربية البرلمان الألماني، اليوم "الأحد"، بالتراجع عن قراره القاضي بتصنيف حركة "مقاطعة إسرائيل" كحركة معادية للسامية ومنع نشاطاتها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلّة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي: "إن هذا القرار خطوة مؤسفة وغير مبررة، وتتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي، وقرار مجلس الأمن، والشرعية الدولية الذي تبنّى وشرع فكرة المقاطعة لمواجهة الاحتلال والمستوطنات غير الشرعية".

وعبر "أبو علي" عن استغراب الجامعة الشديد لقيام البرلمان الألماني بتصنيف حركة المقاطعة بأنها "معادية للسامية".

ولفت إلى أن هذا التوجه المنحاز لصالح إسرائيل سيعزز من الاحتلال وسيشجعه على التمادي في ارتكاب جرائمه وممارسة المزيد من الاضطهاد العنصري ضد الشعب الفلسطيني والإفلات من العقاب، في الوقت الذي كان من المفترض أن يتم الضغط عليه للانصياع لقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين لإحلال السلم والأمن في المنطقة؛ بحسب تعبيره.