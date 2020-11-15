"الهزاني" يلتقي مدير مستشفى الأفلاج الجديد

التقى محافظ الأفلاج تركي بن سعود الهزاني، بالمدير الجديد لمستشفى الأفلاج العام، الأخصائي أول فالح بن سعد الدوسري.

وهنأ "الهزاني"، "الدوسري"، بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق، وحثه على تعزيز مختلف الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

يذكر أن الأخصائي أول فالح بن سعد الدوسرى بدأ مهام عمله، الأحد، مديرًا لمستشفى الأفلاج، بعقد لقاء تعريفي مع الكادر الطبي والتمريضي، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد والتكاتف والتعاون لرفع الخدمة الصحية المقدمة بالمحافظة.