الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر يعلن عن تأسيس أول منتخب للسيدات

الأخضر يدشن مشاركاته الرسمية الخارجية فبراير المقبل

أعلن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، برئاسة الدكتور ناصر الشمري، عن تأسيس منتخب نسائي للبلياردو والسنوكر؛ كأول مرة في تاريخ هذه اللعبة يشارك في البطولات الخارجية والدولية، ويسعى الاتحاد إلى أن يكون اللاعبات تحت مظلة الأندية الرياضية؛ بدءًا من الموسم الحالي الذي سيبدأ في نهاية شهر مارس المقبل.

واختار الجهاز الفني للمنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر بقيادة المدرب منصور الخنفري، قائمة اللاعبات، بعد أن تم إقامة العديد من الدورات والاختبارات للاعبات في عدد من مناطق المملكة.. وضمت القائمة 17 لاعبة كالآتي:

من مدينة الرياض: (آلاء حمود الحلوة، نجلاء سالم النعيمي، العنود سلطان أبو فالح، غيداء عبدالرزاق العبيداء).

ومن المنطقة الشرقية: (لارا مبارك الزنان، نورة خالد الضمن، لجين نزار المدني، دانة مازن حواء، تهاني صالح الخضير، إيمان ضيف الله، دانة أحمد ملا).

ومن منطقة حائل: دلال ناصر الشمري.

ومن منطقة مكة: (ندى علي الزهراني، رحاب شكري طالب، سهراب شكري طالب، شيماء عثمان فلاتة، خلود عبدالله الكيادي).

ويدشن الأخضر أولى مشاركاته الخارجية الثلاثاء المقبل في بطولة مصر الدولية، التي ستقام خلال الفترة من 1- 5 فبراير المقبل، وسيتم اختيار 5 لاعبات للمشاركة في هذه البطولة.