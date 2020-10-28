أمريكا ترفض ترشيح النيجيرية نجوزي إيويالا لرئاسة منظمة التجارة العالمية

يقدم مقترح باسمها إلى الأعضاء في 9 نوفمبر للمصادقة عليه

أعلن متحدث باسم منظمة التجارة العالمية، اليوم (الأربعاء)، أن مجموعة رئيسية من سفراء منظمة التجارة العالمية اقترحت أن تصبح نجوزي أوكونجو إيويالا الرئيسة التالية لمنظمة التجارة العالمية، لكن الولايات المتحدة ذكرت أنها لا تستطيع تأييدها.

وأضاف المتحدث أن ترشيح "إيويالا" سيُقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر المقبل للمصادقة عليه، وأنه من المحتمل أن يكون هناك "نشاط مسعور" قبل ذلك الوقت لتأمين الإجماع المطلوب، وفقاً لـ"رويترز".

وتحتاج "إيويالا" إلى موافقة من جميع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوًا، في حالة تعيينها.

وستصبح وزيرة المالية النيجيرية السابقة أول امرأة أفريقية تترأس هيئة مراقبة التجارة العالمية في تاريخها الممتد 25 عامًا.