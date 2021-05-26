"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر

وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج

‬تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 08:21 PM

وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج

"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر

ذياب الشمري

الرياض

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‬تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.

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