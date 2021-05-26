"الجمارك" تحبط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.
وُجدت مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر.
وتفصيلاً، أوضحت الهيئة عبر حسابها على موقع "تويتر: وُجدت الكمية مخبأة بداخل أحشاء المهرب والمهربة وهما قادمان من الخارج.