المسند عن توقعاته لأجواء الثلاثاء: سحب وأمطار متفرقة

قال: تتشكل فوق مرتفعات عسير وجازان ونجران والباحة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، اليوم #الثلاثاء، أن تتشكل السحب فوق مرتفعات #عسير #جازان #نجران #الربع_الخالي #الباحة #مكة وربما جنوب منطقة #الرياض.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: قد يهطل من بعضها أمطار متفرقة فوق مرتفعات السروات.. هذا والله أعلم.